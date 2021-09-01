Уже сьогодні, 1 вересня, відбудеться довгоочікувана зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена.

Зустріч Зеленського і Байдена пройде в Овальному кабінеті Білого дому. Початок переговорів запланований на 21.00 за київським часом.

Як пройдуть переговори президентів України і США та скільки триватиме розмова – у матеріалі Фактів ICTV.

Згідно з розкладом очільника Білого дому, зустріч із Зеленським у Вашингтоні запланована на 14.00 за місцевим часом.

– Президент (Джо Байден, – Ред.) візьме участь у двосторонній зустрічі з вельмишановним Володимиром Зеленським, президентом України, – йдеться в повідомлені.

Байден прийме Зеленського в Овальному кабінеті. За попередніми даними, розмова триватиме максимум 2,5 години.

А вже о 16.30 за місцевим часом у президента США відбудеться щотижневий економічний брифінг.

Водночас про можливий спільний брифінг двох лідерів після переговорів не повідомляють.

Візит Зеленського до США

Із 31 серпня Володимир Зеленський разом з українською делегацією перебуває з робочим візитом у США.

За цей час українська делегація встигла підписати низку угод з американськими партнерами, зокрема меморандум щодо будівництва енергоблоку Хмельницької АЕС.

А вже сьогодні на порядку денному – зустріч Зеленського і Байдена, яку двічі переносили напередодні.

Очікується, що під час переговорів порушать три питання: безпекове, енергетичної безпеки та реформ в Україні.

Детальніше про те, чого очікувати від зустрічі Зеленського з Байденом, та що вони обговорюватимуть – у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Розклад Джо Байдена