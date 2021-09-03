Число загиблих в результаті повеней, викликаних ураганом Іда, на північному сході США зросла до 46 осіб. У кількох штатах країни оголосили надзвичайний стан.

Тільки в штаті Нью-Джерсі жертвами стали щонайменше 23 людини. За даними місцевої влади, їх число може зррости, оскільки багато хто вважається зниклим безвісти.

Губернатор штату Філ Мерфі заявив, що більшість загиблих – це ті, хто перебував у своїх авто, коли на них несподівано обрушилися потоки води.

– Ми хочемо утриматися від повного викладу інформації про людські жертви. Вони розкидані декількома округами, в основному, в повному обсязі, але в основному – в центральному Джерсі та декількох на півночі, – заявив Мерфі.

Повені були викликані ураганом Іда, який супроводжувався зливами. У середу він привів до масштабних повеней в Нью-Йорку, де, за попередніми даними, загинули не менше 12 осіб. У місті призупинили роботу всіх ліній метрополітену.

У кількох штатах країни оголосили надзвичайний стан, ведуться рятувальні та відновлювальні роботи.

Іда обрушився на Луїзіану на початку цього тижня, після чого вирушив на північ країни та викликав повені в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Коннектикут.