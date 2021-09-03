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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Вода б’є навіть зі стелі: метро Нью-Йорка затопило через повені в місті

метро нью-йорк

В американському Нью-Йорку влада оголосила режим надзвичайної ситуації через зливи та повені. У місті затопило метрополітен.

Вулиці також затопило, через що автомобілі не їздять, а пливуть. Метро топлять бурхливі потоки води.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо закликав людей не виходити на вулицю.

Зливи в Нью-Йорк приніс ураган Іда, який у міру просування на північний схід ослаб з урагану до посттропічного циклону.

Очевидці зафіксували на відео дивовижні кадри – стіна води біля платформи поїзда і настільки затоплені вагони, що пасажирам довелося стояти на сидіннях.

Також через повені в Нью-Йорку закрито багато доріг, зокрема на Манхеттені, в Бронксі та Квінсі.

Національна служба погоди в Нью-Йорку закликала людей триматися якомога далі від доріг. Оскільки рятувальники отримують дуже багато повідомлень з проханням про допомогу від автомобілістів, які опинилися в скрутному становищі через затоплені дороги.

Транспортне управління міста оголосило, що через підтоплення тимчасово призупинено роботу більшої частини метро. 

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