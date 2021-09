В американському Нью-Йорку влада оголосила режим надзвичайної ситуації через зливи та повені. У місті затопило метрополітен.

Вулиці також затопило, через що автомобілі не їздять, а пливуть. Метро топлять бурхливі потоки води.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо закликав людей не виходити на вулицю.

Зливи в Нью-Йорк приніс ураган Іда, який у міру просування на північний схід ослаб з урагану до посттропічного циклону.

Очевидці зафіксували на відео дивовижні кадри – стіна води біля платформи поїзда і настільки затоплені вагони, що пасажирам довелося стояти на сидіннях.

Watch: The New York area was under a state of emergency on Thursday after the remnants of Hurricane Ida led to at least 14 deaths and disrupted subway service. Across the city, New Yorkers documented the scene as flood waters overwhelmed buses and subways. https://t.co/spVsdgF0XX pic.twitter.com/r2vg2aDRVg

— The New York Times (@nytimes) September 2, 2021