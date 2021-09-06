Німеччина роздасть іншим країнам 100 млн вакцин від Covid-19

Німеччина передасть до кінця року іншим державам 100 млн вакцин від коронавірусу. Стільки вакцин країна встигла виробити за час пандемії.

Про це 5 вересня заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан на полях зустрічі з головами МОЗ країн G20 в Римі.

– Це стільки, скільки ми дотепер зробили в нашій країні. Пандемія закінчиться тільки тоді, коли вона закінчиться по всьому світу. В іншому випадку можуть виникнути нові мутації, – сказав він.

Очікується, що завдяки міжнародним зусиллям до кінця року повинні бути щеплені від Covid-19 40% всіх жителів планети.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца заявив, що його держава прагне досягти підписання Римського пакту для вакцинації людей у всьому світі.

– Жодна країна не може врятувати себе сама, і вакцини – це наша зброя, – сказав він.

Міністри охорони здоров’я країн G20 на дводенній зустрічі в Римі радяться щодо подальших кроків в боротьбі з пандемією коронавірусу. Зокрема, мова йде про нинішню боротьбу з Covid-19 і стратегії майбутніх пандемій. Також міністри обмінюються думками, як поліпшити доступ до вакцинації у всьому світі.

Нагадаємо, Німеччина напередодні візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва передала Україні 1,5 млн вакцин від коронавірусу AstraZeneca.

У посольстві підкреслили, що Україна – це перша держава, яка одержала від Німеччини вакцини від Covid-19 на двосторонній основі.