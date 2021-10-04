У Південній Каліфорнії понад 400 т нафти потрапило у Тихий океан

У Південній Каліфорнії (США) стався масштабний витік нафти у Тихий океан. Через прорив труби у воду потрапило близько 3 тис. барелів нафти (понад 400 тонн). Внаслідок цього утворилася велика пляма площею 34 кв. км.

Витік стався з трубопроводу компанії Amplify Energy Corp у п’ятницю увечері або в суботу вранці. До вечора суботи його уже відключили.

Внаслідок витоку нафти суттєво постраждала місцева природа. На узбережжі Південної Каліфорнії знайшли близько 3,5 тис. мертвих риб і птахів.

Місцева влада уже закрила деякі пляжі у кількох округах. Чиновники прогнозують, що вони можуть бути закриті тижнями або й місяцями. Мер Гантінґтон-Біч назвав ситуацію екологічною катастрофою.

Спеціальні служби займаються ліквідацією наслідків витоку. Для запобігання поширенню нафти вони облаштували загородження.

Наразі нафтова пляма має довжину приблизно 5,8 морських миль (10,7 км) і пролягає від пристані Хантінгтон-Біч до пляжу Ньюпорт.

Конгресмен США Мішель Стіл закликала президента Джо Байдена оголосити про катастрофу для жителів округу Оріндж, де стався витік нафти.

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