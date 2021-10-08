Атомний підводний човен ВМС США Коннектикут (USS Connecticut) в Південно-Китайському морі на початку жовтня зіткнувся з невідомим об’єктом. У результаті дістали травм 11 членів екіпажу.

Як пише видання Navy Times, підводний човен після зіткнення був змушений в надводному положенні вирушити на американську базу на острові Гуам.

Поки що невідомо, з чим саме зіткнувся підводний човен – це встановлять за результатами розслідування. У морському командуванні США вважають малоймовірним, що це було інше судно або підводний човен.

Також у командуванні ВМС зазначили, що ядерна силова установка човна не постраждала.

Подібний випадок стався у 2005 році, коли підводний човен ВМС США Сан-Франциско на повному ходу зіткнувся з підводною горою близько Гуаму. Тоді загинув один моряк.

Нагадаємо, раніше у Китаї перекинулося річкове судно, унаслідок чого загинули щонайменше 10 людей, ще п’ятеро людей зникли безвісти.

Інцидент стався за кілька днів до щорічного китайського свята середини осені.

Джерело: Navy Times, USNI News