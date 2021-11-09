Португальським роботодавцям заборонили телефонувати чи писати своїм підлеглим, які працюють віддалено, у неробочий час. Відповідні поправки у трудове законодавство про дистанційну роботу вніс парламент Португалії.

Нові правила, затверджені 5 листопада, створили через популярність дистанційної роботи, що стала наслідком пандемії коронавірусу.

Відповідно до поправок, роботодавців можуть покарати штрафом за спробу зв’язатися зі співробітником поза робочим часом. Також вони повинні компенсувати витрати підлеглих на електроенергію та інтернет через перехід на дистанційну роботу.

Новий закон передбачає, що молоді батьки можуть працювати дистанційно, про це не потрібно буде домовлятися з керівництвом заздалегідь. Це може тривати до того, поки дитині не виповниться вісім років.

Роботодавцям також заборонено стежити за підлеглими, коли ті працюють дистанційно. Водночас керівники повинні організовувати очні зустрічі щонайменше раз у два місяці. Цей захід запровадили для боротьби з самотністю.

Однак обмеження не застосовуються до компаній, у складі яких працює до 10 осіб.

Португалія стала першою країною в Європі, яка змінила правила дистанційної роботи у зв’язку з пандемією у січні 2021 року. Роботодавців зобов’язали забезпечити співробітників відповідною технікою.