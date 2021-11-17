У ЄС обурені через ракетний удар Росії по супутнику

Європейський комісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розкритикував Москву за знищення частини супутника під час випробування російської ракети.

Він підкреслив, що уламки, що утворилися після дій Росії, становлять небезпеку для інфраструктури Євросоюзу на орбіті, а також для астронавтів, які працюють на Міжнародній космічній станції.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс днями повідомляв, що випробування ракети проводилося для знищення супутника радянських часів Kosmos 1408.

Після удару він розлетівся на 1500 великих шматків сміття та сотні тисяч дрібних уламків.

– Випробування становить серйозну небезпеку для наших астронавтів, які зараз перебувають на Міжнародній космічній станції, і змусило задіяти надзвичайні заходи задля їхнього захисту, – підкреслив Тьєррі Бретон.

За даними Бретона, поки не постраждав жоден із супутників ЄС, включаючи системи спостереження за Землею Copernicus або служби геолокації Galileo.

Він наголосив, що ця подія стала нагадуванням про те, що космос має стати повноцінним аспектом європейської оборонної стратегії.

Раніше Міністерство оборони Росії підтвердило проведення випробувань щодо знищення супутника.

При цьому там заявили, що фрагменти, що виникли, нібито не загрожують космічній діяльності.

Тим часом офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія не попереджала про випробування заздалегідь, і назвав дії Москви безвідповідальним актом.

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Джерело: Politico