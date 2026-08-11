Судді у відставці отримують виплати за спеціальними правилами, які відрізняються від загального порядку призначення пенсій. Їхнє щомісячне довічне грошове утримання прив’язане до суддівської винагороди тих суддів, які продовжують працювати. Тому зміна такої винагороди може стати підставою для перерахунку виплати.

Що відомо про перерахунок пенсій суддям у відставці в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як відбувається перерахунок пенсії суддям у відставці

Основне правило перерахунку містить частина четверта статті 142 закону України №1402-VIII Про судоустрій і статус суддів. У законі вказано: якщо змінюється розмір складових суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді, раніше призначене довічне грошове утримання судді у відставці перераховується.

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Отже, якщо змінилася винагорода чинного судді відповідної посади, тоді з’являється підстава для перерахунку виплати судді у відставці.

Сам розмір довічного утримання також визначається статтею 142. За загальним правилом суддя у відставці отримує 50% суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи суддею понад 20 років додається ще 2%.

Наприклад, за 25 років роботи на посаді судді розмір становитиме 60% відповідної суддівської винагороди. З них 50% базово плюс 10% за п’ять років понад 20 років роботи на посаді.

Яка суддівська винагорода береться для розрахунку

Здавалося б все просто, але статті 135 закону №1402-VIII визначає, що суддівська винагорода складається з посадового окладу та передбачених законом доплат. Посадовий оклад, зокрема, прив’язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного року. Для судді місцевого суду базовий оклад становить 30 таких прожиткових мінімумів, апеляційного суду — 50, Верховного Суду — 75.

Але, починаючи з 2021 року, у закони про Державний бюджет вносили окреме положення, за якими для визначення базового розміру посадового окладу судді застосовувався прожитковий мінімум 2 102 грн. При цьому загальний прожитковий мінімум для працездатних осіб надалі зростав. У 2026 році він становить уже 3 328 грн.

25 червня 2026 року набув чинності закон України №4905-IX, яким було внесено зміни до статті 135 закону Про судоустрій і статус суддів. Нова норма передбачає, що базовий посадовий оклад судді визначається з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом про Державний бюджет.

Після ухвалення нових норм виникла проблема, адже закон тепер вимагає рахувати базовий оклад судді за прожитковим мінімумом, встановленим на відповідний рік, але в бюджеті на 2026 рік фінансування суддівської винагороди було розраховане із показника 2 102 грн, тоді як прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн.

Тобто нове правило вже набуло чинності, але кошти в бюджеті під нього повністю не передбачили. Через цю невідповідність і виникла чергова правова колізія, яка може впливати не лише на зарплати чинних суддів, а й на перерахунок довічного грошового утримання суддів у відставці, адже воно залежить від суддівської винагороди.

Як подати документи на перерахунок пенсії судді у відставці

Порядок звернення визначає постанова ПФУ від 25 січня 2008 року №3-1. Чинний Порядок передбачає подання заяви про перерахунок та довідки про суддівську винагороду для обчислення довічного грошового утримання.

Звернення проводиться саме тоді, коли змінюється розмір складових суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. Перерахунок здійснюється з дня виникнення права на нього.

Отже, для перерахунку треба мати документ, який підтверджує розмір суддівської винагороди, що має бути взятий за основу.

Чи буде перерахунок пенсій суддям у відставці у 2026 році

Право на перерахунок саме по собі нікуди не зникло, адже воно прямо передбачене частиною четвертою статті 142 Закону №1402-VIII. Однак конкретний розмір виплати залежить від того, які складові суддівської винагороди та які показники будуть використані для розрахунку.

Окремо у 2025 році Кабінет Міністрів затвердив постанову №821, яка визначила порядок фінансування виплат пенсій і довічного грошового утримання, призначених або перерахованих на виконання судових рішень. Тобто якщо суд зобов’язав провести перерахунок, для виплати відповідних сум діє окремий бюджетний механізм.

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