Замдержсекретаря США Вікторія Нуланд у середу, 1 грудня, заявила, що на Росію чекають санкції, яких раніше ще не було, у разі, якщо вона знову вирішить проявити агресію проти України.

Так, вона наголосила, що США та НАТО підтримують Україну у прагненнях мирного перехідного періоду.

– Ми рішучі у своєму посланні до Москви. Якщо вони робитимуть кроки, спрямовані на дестабілізацію України та використовуватимуть свої сили на агресію проти України, це буде зустрінуто серйозними економічними та політичними санкціями, яких ще не було раніше, – заявила Нуланд під час Kyiv Security Forum 1 грудня.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що глави МЗС НАТО обговорили запровадження нових санкцій проти Росії у разі агресії в Україні.