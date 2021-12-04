Чехія та Угорщина можуть перекинути війська на польський кордон з Білоруссю

Польща веде переговори щодо перекидання військ Угорщини та Чехії до кордону з Білоруссю. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він наголосив, що Польща хотіла б отримати підтримку іноземних військових в утриманні тимчасової огорожі, а також будівництві та обслуговуванні під’їзних шляхів.

– Ми говоримо про те, коли та в який спосіб ми отримаємо цю підтримку. Ми вважаємо, що найкращим рішенням є підтримка, пов’язана з утриманням тимчасової огорожі, обслуговуванням та будівництвом під’їзних шляхів.

2 грудня президент Польщі Анджей Дуда схвалив розміщення на території країни військових з Естонії та Великої Британії.

150 британських і 150 естонських військових перебуватимуть на території Польщі до 30 квітня. Вони виконуватимуть завдання, пов’язанні з інженерно-розвідувальним забезпеченням операції Збройних сил Польщі, що проводиться у прикордонній зоні.

Нагадаємо, міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі посилилася 8 листопада. Тоді сотні мігрантів, яких супроводжували білоруські силовики, намагалися прорвати кордон. Польська влада оголосила про бойову готовність.

22 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що кількість мігрантів зменшилася. Він вважає, що це сталося завдяки дипломатичним зусиллям.

Читайте: Людей використовують як іграшки: навіщо Лукашенку і Путіну криза на кордоні

Джерело: PAP