Високопосадовець західної розвідки заявив, що якщо РФ наважиться знову напасти на Україну, конфлікт може перейти глибше в Європу.

– Давайте не будемо сліпими. Якщо Росія ініціює будь-який сценарій (проти України – Ред.), вона також ініціює дії проти членів НАТО… Було б нерозумно думати, що війна може обмежитись однією нацією, – повідомив на умовах анонімності представник розвідки.

Ці заяви підтверджують у штабі оборони Великобританії.

Так, голова штабу, адмірал сер Тоні Радакін сказав, що у разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну наслідки будуть такими, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Нарощування військ РФ на кордоні України продовжується

Незважаючи на заяви НАТО та Америки про нові жорсткі економічні санкції у разі нового нападу Росії на Україну, РФ не припиняє нарощування сил.

Тим не менш, високопосадовець вважає ситуацію, що склалася на даний момент, швидше стабільною, ніж драматичною.

Західна розвідка оцінює кількість російських військ на кордоні в 100 тис. військових, також за її даними Росія розмістила поблизу України та на окупованих українських територіях танки та артилерію.

За припущеннями Вашингтона, до кінця січня наступного року їхня кількість може зрости майже вдвічі – до 175 тисяч.

Анонімний західний чиновник стверджує, що якби Росія вирішила напасти на Україну зараз, їй це вдалося б. Але при цьому її військам бракує низки важливих елементів:

повного матеріально-технічного постачання;

запасів боєприпасів;

польових шпиталів;

банків крові.

У західній розвідці повідомляють, що тиск повільно зростає. У той же час американські чиновники вказали, що в соцмережах РФ побільшало дезінформації.

Чого очікують від війни України з Росією

Представник західної розвідки уточнив: якщо РФ почне повномасштабний напад на Україну, Європі варто очікувати на велику кількість переселенців.

– У нас може з’явитися дуже багато біженців. Можна об’єктивно очікувати, що кількість смертей буде високою, як і руйнування в Україні, – повідомив він.

Війна на Донбасі вже забрала 14 тис. життів, і ще 1,4 млн людей стали вимушеними переселенцями, нагадав він.

Крім того, РФ може вдатися до кібер– або гібридної війни проти країн-членів НАТО, а також – до фізичних атак.

Якщо війна продовжить розгортатися, то всі ці наслідки стануть масштабнішими, повідомив він.

Американський президент Джо Байден на тлі зростання напруги провів розмову з українським головою Володимиром Зеленським, за кілька днів до цього, 7 грудня, він поговорив із Володимиром Путіним.

Зеленський повідомив, що Байден ознайомив його з результатами переговорів з російським президентом, запевнив його у підтримці та підтвердив, що США нададуть Україні допомогу у посиленні обороноздатності.

Також президент Америки підтвердив готовність запровадити жорсткі санкції проти РФ у разі вторгнення.

Фото: штаб ООС