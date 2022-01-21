Для України – зброя, для РФ – санкції: результати переговорів з Блінкеном та Бербок

Вже протягом кількох тижнів Росія роздмухує питання власної “безпеки” та вимагає від НАТО відійти на кордони 1997 року, а також забов’язатися не приймати у свої лави нових членів, зокрема Україну. Водночас, Кремль продовжує зосереджувати на наших кордонах десятки тисяч військових.

У відповідь на це Україна запросила на переговори кількох ключових союзників, які згодом зустрілися і з представниками РФ. Та чи допомогли ці контакти зменшити градус напруги?

Україна-Німеччина-США

Міжнародні контакти України цього тижня відзначилися двома візитами – міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Ціль їхнього візиту була більш-менш однаковою – обговорити двосторонні відносини країн та вкотре підтвердити протистояння гібридній агресії Росії.

– Динаміка процесу потребує постійних консультацій. Чутливість питань та їхня вага вимагають подекуди персональних консультацій, а не дистанційного спілкування з ризиком витоку інформації, через що ми й спостерігаємо таку човникову дипломатію. Є різні оцінки і бачення стратегій поведінки у різних суб’єктів серед західних країн. Тому домогтися єдності не так легко. Це й потребує низки раундів консультацій, – пояснює політолог Олег Саакян.

Тим паче, що нарощування контактів не минуло непомітно. Протягом останніх років Сполучені Штати дедалі більше долучаються до зустрічей, які зачіпають тему війни на Сході України.

На думку політолога Олексія Якубіна, дедалі більша активність США в переговорах щодо України може в майбутньому допомогти просунутися у вирішенні конфлікту. А зараз їхня активізація допомагає стримувати Росію.

– Дуже важливий момент переговорів і в тому, що коли говорять дипломати, не говорять гармати. Ми це частково й спостерігаємо. З 22 грудня 2021 року формально оголосили перемир’я. Є певні ексцеси, але навіть за даними ОБСЄ, кількість обстрілів зменшилась. Коли тривають переговори, можливість військового вторгнення знижується, – висловлює думку Якубін.

Проте були й позиції, які українська влада хотіла обговорити окремо. Зокрема, постачання зброї в Україну.

Позиція Німеччини у цьому питанні не змінилася. Влада ФРН не має наміру схвалювати постачання зброї Україні, навіть попри тренд збільшення кількості угод з експорту озброєння.

Анналена Бербок

Водночас Бербок підтвердила, що Німеччина й надалі виступатиме проти агресивних дій РФ.

– Ми підтримували Україну в питанні лікування українських військових у Німеччині, в Берліні. Ми допомогли встановити пересувний військовий лазарет. Ми робитимемо все для того, щоб не допустити подальшої ескалації цієї кризи і використовуватимемо всі дипломатичні можливості та найефективніші важелі для цього, для підтримки України, – сказала глава МЗС ФРН на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

У свою чергу Блінкен під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським підтвердив прихильність США щодо підтримки України.

Ентоні Блінкен

Також йому було важливо узгодити позиції перед переговорами з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, попри бажання домовитися з Москвою.

– Мені здається, що США та РФ виходять на якусь робочу угоду, яка серед іншого буде пов’язана з питаннями безпеки та нюансами, що стосуватимуться України в контексті Донбасу. Таке додаткове уточнення окремих деталей і навіть візит Блінкена до Києва – це був додатковий елемент звіряння годинників, – каже Якубін.

Українська влада впевнена, що жодних домовленостей на переговорах з РФ за нашою спиною не буде, що й показали візити американського та німецького дипломатів.

Відновлення Норманді

Попри підтвердження давно відомих тез наших союзників, Україна вкотре спробувала порушити питання відновлення переговорів у нормандському форматі на найвищому рівні.

Німеччина теж бачить розв’язання конфлікту лише дипломатичним шляхом, тому вирішила згадати про нормандський формат на зустрічі з Лавровим.

Проте глава МЗС РФ після переговорів повторив ту саму мантру, яка лунає з Кремля після Норманді 2019-го.

– Для нас головне — не колись зустрічатися, а навіщо зустрічатися… Нам важливе чітке розуміння, досягнуте заздалегідь — з чим ми будемо йти на зустріч у нормандському форматі на тому чи іншому рівні, – сказав глава МЗС РФ за результатами зустрічі.

Та навіть якщо Росію й вдасться всадити за стіл переговорів, то навряд чи вони принесуть результат.

– Всадити сьогодні Росію за стіл переговорів з бажанням домовитися неможливо. Просто всадити за стіл можливо. Є нормандський формат, є мінський формат. Але домогтися доброї волі на те, щоб завершити війну і повернутися до цивілізованої політики – ні. Реалістично привести ці переговори до чергового витка деескалації, коли РФ розумітиме, що ціна нарощування агресії буде занадто болючою. Відповідно, вони відкладуть ці плани до настання більш сприятливих для них умов, – каже Саакян.

Те, що Росія не готова сідати та говорити показала зустріч Блінкена та Лаврова у Женеві, після якої очільник російського МЗС продовжував слідувати “лінії партії”, заявляючи про необхідність виконання Мінських угод, але так, як це вигідно Кремлю.

Очільник Держдепу заявив, що США лише посилюватимуть підтримку України, зокрема наданням озброєння. А Росії порекомендував відвести свої війська від українського кордону, якщо вона хоче довести, що не готується до ескалації.

Лезо Заходу та Росії

Переговори з Німеччиною були важливими і в контексті протистояння запуску Північного потоку-2, тому й знадобилася зустріч з Бербок цього тижня, навіть попри призупинення сертифікації труби.

– На європейському просторі значний геополітичний вплив має Німеччина… Також її роль важлива з огляду на Північний потік-2, який теж є одним із аргументів на столі переговорів, причому як кинджал з двосічним лезом. Він може бути як інструментом слабкості ЄС, так і сили щодо Росії. Я певен, що одним із треків переговорів з Німеччиною за лінією США є питання Північного потоку-2 і того, як їм скористатися на посилення Заходу, а не послаблення, – висловлює думку Саакян.

Цю позицію показала зустріч Блінкена з Бербок. За її результатами держсекретар Сполучених Штатів заявив, що наразі російський газопровід корисніший Заходу, ніж Росії.

– Ми також говорили про статус газопроводу Північний потік-2, проти якого США продовжують виступати. Варто зазначити: газ ще не тече Північним потоком-2, що означає, що трубопровід є важелем впливу для Німеччини, США та союзників. Не Росії, – сказав держсекретар США після переговорів у Берліні.

Переговорний трикутник Київ-Вашингтон-Берлін показав Росії, що Заходу важливіше не допустити ескалації, а не домовлятися з Кремлем у будь-який спосіб.

А у разі продовження агресивних дій на Москву чекатимуть важкі наслідки.

Конкретні кроки

Звісно, війська в Україну ніхто не відправлятиме, тут ми маємо покладатися лише на свою військову міць.

Що наші союзники можуть зробити, так це запровадити санкції, про які говорять уже понад місяць.

Українські високопосадовці та президент Зеленський цього тижня кілька разів казали, що варто запровадити санкції до ескалації, щоб вони були ефективними. Але навряд чи союзники підуть на такий крок.

– Санкції – це питання майбутнього. Це інструмент на крайній випадок. Частину санкцій запроваджено, і навіть серед європейських країн точиться дискусія про те, наскільки це допоможе. США, навпаки, намагаються вести переговори з РФ, тому санкційний режим не був би доречним, – пояснює Якубін.

Поки що ніхто не говорить, які саме це будуть обмеження, але вони точно вдарять по фінансовій системі Росії.

Нині можна виокремити три складові, які найчастіше зустрічаються у ЗМІ.

Відключення Росії від системи SWIFT – мабуть, найболючіший крок. У такому випадку РФ не зможе проводити міжнародні фінансові операції, а це означає параліч всієї економіки.

Купівля та продаж товарів за кордон стає практично неможливою, а в таких умовах майже жодна країна не може довго протягнути. Для РФ це означатиме колапс економіки протягом кількох місяців.

Заборона на постачання енергоресурсів також може бути одним із варіантів “покарання”. В такому випадку РФ втратить значну частину прибутку і не зможе довго продовжувати агресивні дії.

Зокрема, можуть заблокувати сертифікацію і запуск Північного потоку-2, що підтвердила й Бербок.

– У нас немає іншого вибору, навіть якщо це означає високу економічну ціну… Німеччина підтвердила, що у разі використання енергії як зброї це матиме наслідки для трубопроводу, – сказала вона.

Також Росія може залишитися без низки імпортних товарів та запчастин, які використовуються, зокрема, в оборонній промисловості.

Масштаби цієї заборони можуть бути безпрецедентними. За деякими даними, може йтися про заборону експорту до РФ будь-яких товарів, вироблених у Сполучених Штатах.

Навіть напівпровідники можуть опинитися під забороною в Росії.

Також у ЗМІ часто з’являється інформація про санкції проти президента РФ Володимира Путіна та його найближчого оточення, найбільших російських банків, зовнішнього боргу РФ.

Точно дізнатися про кроки, підготовлені західними союзниками, ми зможемо лише незадовго до їхнього запровадження.

Активізація дипломатичних контактів України та її союзників цього тижня продемонструвала готовність дати відсіч Кремлю, хоч би на які кроки він пішов.

Залишається лише чекати на відповідь РФ, якій навряд чи сподобалася консолідація західної дипломатії.