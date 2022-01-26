США надали Україні зброю для захисту від подальшої російської агресії – Шерман

Заступник держсекретаря США Венді Шерман висловила сподівання, що Російська Федерація не нападатиме знову і Україні не доведеться скористатися зброєю, наданою Америкою.

– Але якщо все ж таки дійде до того, що Україні доведеться піти на це, вона зможе захиститися від подальшої російської агресії, – заявила Шерман під час онлайн-дискусії з президентом Естонії Керсті Кальюлайд на платформі YES 26 січня.

Вона наголосила, що США, як і НАТО та ЄС, цілком і повністю віддані принципу нічого про Україну без України.

– Без України нічого не буде. Ми сказали про це нашим російським партнерам. Через усі дипломатичні контакти останніми тижнями ми закликали РФ зняти напругу. РФ каже, що йдеться про її національну оборону, про якісь військові навчання, випробування зброї та угоди з безпеки, – розповіла заступник держсекретаря.

Шерман нагадала, що РФ продовжує стягувати війська до українського кордону та ескалювати ситуацію без жодної на це причини, оскільки Україна не загрожує безпеці Росії.

Раніше CNN повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена 25 січня мала провести два секретні двопартійні брифінги для помічників керівництва Палати представників і Сенату, а також співробітників комітетів із кризи на українсько-російському кордоні.