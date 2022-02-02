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У Пентагоні підтвердили наміри США перекинути додаткові сили в Європу

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Пентагон

США незабаром перекинуть додаткові сили в Румунію, Польщу і Німеччину. Цю інформацію під час брифінгу підтвердив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Він наголосив, що це перекидання не буде постійним. Але зараз до такого кроку вимушені вдастися через ситуацію, яка склалася з російськими військами біля кордону України.

Також у такий спосіб США хочуть забезпечити захист своїх союзників по НАТО. Тому відомо, що з Німеччини в Румунію найближчими днями перекинуть 1 тис. військових, а із США в Польщу та Німеччину – ще близько 2 тис. Водночас 8 500 військових у США зараз приведено у підвищену бойову готовність.

Наприкінці січня стало відомо, що НАТО збільшує військову присутність у Східній Європі через загрозу нового вторгнення Росії в Україну.

Союзники переводять сили в стан готовності і направляють додаткові кораблі та винищувачі до місць розгортання Північноатлантичного альянсу у Східній Європі.

Це рішення зумовлене тим, що РФ продовжує нарощувати свою військову присутність навколо України.

Фото: Getty Images

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