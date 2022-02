США незабаром перекинуть додаткові сили в Румунію, Польщу і Німеччину. Цю інформацію під час брифінгу підтвердив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Він наголосив, що це перекидання не буде постійним. Але зараз до такого кроку вимушені вдастися через ситуацію, яка склалася з російськими військами біля кордону України.

Також у такий спосіб США хочуть забезпечити захист своїх союзників по НАТО. Тому відомо, що з Німеччини в Румунію найближчими днями перекинуть 1 тис. військових, а із США в Польщу та Німеччину – ще близько 2 тис. Водночас 8 500 військових у США зараз приведено у підвищену бойову готовність.

.@PentagonPresSec: The United States will soon move additional forces to Romania, Poland, and Germany. I want to be very clear about something: these are not permanent moves. pic.twitter.com/SnQnGnCvwN

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) February 2, 2022