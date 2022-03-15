Росія попросила у Китаю як військову, так і фінансову допомогу у зв’язку з вторгненням на територію України.

За словами двох джерел, знайомих із цим питанням, серед запитів Росієї були розфасовані військові продуктові набори тривалого терміну зберігання, відомі в США як “їжа, готова до вживання”.

У запиті наголошується на основних логістичних проблемах, які, на думку військових аналітиків та офіційних осіб, перешкоджають просуванню Росії в Україні. Також у запиті порушуються питання про фундаментальну готовність російських збройних сил.

Підрозділи передового базування зазвичай випереджають свої конвої з припасами, а у відкритих джерелах повідомляється, що з під час вторгнення російські війська грабували продуктові магазини у пошуках їжі.

По іформації одного з джерел припускається, що продовольство може бути запитом, який Китай буде готовий виконати, тому що він не передбачає у цьому смертоносної допомоги, яка буде сприйнята Заходом як провокація.

США мають інформацію, що свідчить про те, що Китай висловив готовність надати Росії запитану військову та фінансову допомогу в рамках війни з Україною, про це повідомив CNN західний чиновник і американський дипломат. Дипломат також повідомив, що передає те, що йому відомо, своїм союзникам у НАТО.

Наразі невідомо, чи має намір Китай надати Росії таку допомогу, як повідомили CNN офіційні особи США, що знайомі з розвідданими. Але під час напруженої семигодинної зустрічі в Римі головний помічник президента США Джо Байдена попередив свого китайського колегу про потенційні наслідки для Китаю у разі підтримки Росії.

Нагадаємо, раніше Президент США Джо Байден заявив, що надасть Україні зброю для захисту від російського вторгнення та допоможе біженцям.