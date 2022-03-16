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Факти / Світ

16 березня Байден оголосить про нову військову допомогу Україні

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Джо Байден

Вже сьогодні, 16 березня президент США Джо Байден оголосить про нову військову допомогу Україні.

Про це повідомляє CNN.

Байден оприлюднить новий пакет військової допомоги Україні, включаючи протитанкові ракети, уже в середу після звернення до Конгресу США президента України Володимира Зеленського.

Нова військова допомога не зачепить закриття неба над Україною, яке так необхідне для боротьби України з Росіїю.

Але вона включатиме в себе багато оборонної зброї, яку надасть США. Серед переліку зброї є також Javelins і Stingers.

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Фото: Depositphotos

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