Ракетні удари по Луцьку та звільнення населених пунктів: що відбувається на 33-ю добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 16 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 06.00
Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка. Наші війська стримують просування противника у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.
На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке.
На Волинському та Сіверському напрямках продовжується ведення оборонних операцій. Обстановка контрольована, суттєвих змін не зазнала.
Угруповання сил і засобів оборони міста Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу для взяття під контроль ключових автошляхів та населених пунктів.
На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв.
На Донецькому та Луганському напрямках українські військові за добу відбили п’ять атак ворога, знищили два танки, бойову машину піхоти та один автомобіль.
Повітряні Сили ЗСУ за попередню добу знищили чотири літаки, один вертоліт, два БпЛА різних типів та дві крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил також наносила удари по визначених наземних цілях та об’єктах окупантів.
Після закінчення війни РФ буде сплачувати Україні контрибуції і репарації впродовж десятиріч.
Про це заявив радник президента України Олег Устенко.
Устенко розповів, що заарештованих коштів, які є у Росії, може не вистачити для повної відбудови України.
– Російська економіка навряд чи вийде з цієї кризи, в якій вона знаходиться, протягом декількох десятиріч. Тут є питання, яким чином це буде відбуватися. Але якщо ви згадаєте повоєнну Німеччину, то після Другої світової війни вони також сплачували репарації і контрибуції протягом декількох десятиріч, – зазначив Устенко.
Знищення десантного корабля Саратов у Бердянську похитнуло впевненість ВМС Росії щодо проведення майбутніх операцій поблизу українського узбережжя.
Таку інформацію Британської розвідки опублікувало міністерство оборони Великої Британії.
Хакери з Anonymous зламали ВДТРК (Всеросійська державна телерадіокомпанія).
Головний телеканал цієї компанії – Россия-1, на якому працюють пропагандисти Соловйов, Скабєєва та Попов.
Дані будуть опубліковані найближчим часом.
Російські військові залишили місто Славутич Київської області.
Про це заявив міський голова Юрій Фомічев.
За 27 березня Повітряні Сили ЗСУ знищили:
- чотири російські літаки;
- один російський гелікоптер;
- два російські БпЛА;
- дві російські крилаті ракети.
Сьогодні окупанти авіаударами атакували місто Оскіл, — глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
– Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 осіб. 4-річна дитина поранена, — сказав він.
Знову тотальні ракетні удари по Україні. Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями — Радник голови ОП Михайло Подоляк.
Протягом поточного тижня підрозділи угрупування Об’єднаних сил:
- відбили 63 ворожі атаки;
- знищили 80 танків;
- 72 одиниці броньованої та 48 автомобільної техніки;
- 19 артилерійських систем;
- 7 безпілотних літальних апаратів;
- 14 літаків, гелікоптер та патрульний катер противника;
- комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-3” та захопили п’ять БМП-3 окупантів.
Дані: Генштаб ЗСУ
У Луцьку кілька хвилин тому пролунав потужний вибух.
Повітряна тривога триває! Міський голова Ігор Поліщук закликав містян залишатися в укриттях та не поширювати фото та відео у соціальних мережах.