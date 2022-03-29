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Ми віримо, що мир буде відновлено: Ердоган звернувся до делегацій України і РФ перед початком переговорів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Ми віримо, що мир буде відновлено: Ердоган звернувся до делегацій України і РФ перед початком переговорів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звернувся до української та російської делегацій перед початком чергового раунду переговорів щодо припинення бойових дій в Україні.

Він наголосив на важливості відновленні миру в регіоні і зауважив, що продовження війни в Україні не принесе користі нікому.

– Ми віримо, що мир буде відновлено. Продовження війни користі нікому не принесе. Кожен загиблий, кожна зруйнована будівля відриває частинку від нашого майбутнього. Зупинити це можуть обидві сторони. Відновлення миру буде корисним для всіх.

Ми вступаємо у дуже важливий період. Зараз ви, як делегації, взяли на себе історичну відповідальність. Ми чекаємо від вас щасливої звістки. Ви під лідерством керівників ваших країн відновлюєте основи мирного процесу, – додав Ердоган.

29 березня у Туреччині відбудеться черговий раунд переговорів між Україною і Росією у президентській резиденції Долмабахче у Стамбулі. Очікується, що зустріч пройде за зачиненими дверима та розпочнеться о 10.30 за київським часом.

Також очікується, що переговори України і Росії щодо припинення бойових дій триватимуть два дні – до 30 березня.

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Фото: Depositphotos

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