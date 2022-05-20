Туреччина блокує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: чи можливо змінити цю позицію

Травень, 20 в 8:28

Надзвичайний та Повноважний Посол України у Швеції Андрій Плахотнюк розповів про процес вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Зокрема, він прокоментував й можливе блокування Туреччиною вступу до НАТО Швеції та Фінляндії.

– У Швеції відреагували доволі спокійно на цю нову ситуацію. І як у Фінляндії, так і в Швеції створено відповідні переговорні команди. Зараз відбуватиметься кропітка дипломатична робота. Не тільки з Туреччиною, а й з усіма партнерами та майбутніми союзниками по альянсу, – розповів Андрій Плахотнюк.

Нагадаємо, до Вашингтона 19 травня з візитом прибули президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон. Вони зустрілись із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Під час зустрічі у Білому домі політики обговорили процес вступу до НАТО та позицію Туреччини.