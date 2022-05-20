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Факты / Мир

Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО: возможно ли изменить эту позицию

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО: возможно ли изменить эту позицию

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк рассказал о процессе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, он прокомментировал и возможное блокирование Турцией вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

– В Швеции отреагировали достаточно спокойно на эту новую ситуацию. И как в Финляндии, так и в Швеции созданы соответствующие переговорные команды. Сейчас будет проходить кропотливая дипломатическая работа. Не только с Турцией, но и со всеми партнерами и будущими союзниками по альянсу, – рассказал Андрей Плахотнюк.

Напомним, в Вашингтон 19 мая с визитом прибыли президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Они встретились с президентом США Джо Байденом.

В ходе встречи в Белом доме политики обсудили процесс вступления в НАТО и позицию Турции.

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