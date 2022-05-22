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“Усе пропили”. РФ не може відновити аеродром у Придністров’ї – голова Одеської ОВА

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
“Усе пропили”. РФ не може відновити аеродром у Придністров’ї – голова Одеської ОВА
Фото: Depositphotos

Бойовики невизнаного Придністров’я разом із російським військовим командуванням “пропили” аеродром у Тирасполі.

Про це ввечері 22 травня у своєму відеозверненні повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. 

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– За наявною інформацією, у Придністров’ї російський контингент отримав завдання відновити військовий аеродром і техніку в Тирасполі. Але, здається, за багато років перебування у Придністров’ї, усе, що зробили російські війська – це пропили усі залишки військової техніки та апаратури, – пояснив він.

Зазначається, що наказ підготувати аеродром до прийому Іл-76 із десантом російське командування віддало ще півтора місяці тому.

– Тому виявилося, що відновлювати там нічого і нічим. При цьому, згідно з документами, усі запасні частини “були в наявності”, – уточнив голова ОВА.

За словами Максима Марченко, чергова спроба росіян дестабілізувати ситуацію на кордонах з Україною “зірвалася” через їхню ж корупцію.

Він побажав вищому військовому командуванню рашистів і надалі розвалювати свою армію зсередини.

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