Червень, 24 в 20:01

Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників музичного фестивалю Ґластонбері у Великій Британії із закликом поширювати правду про війну в Україні.

Глава держави зазначив, що українці також хотіли б насолоджуватися свободою та літом, проте Росія вкрала наш мир та спокій.

– Ми не дозволимо російській війні зламати нас. І ми хочемо зупинити війну до того, як вона зламає долі людей в інших країнах Європи, Африки, Азії, Латинської Америки. Всі люди зараз під загрозою! Ось чому я звертаюся до вас по підтримку! – сказав президент.

Зеленський закликав відвідувачів фестивалю долучатися до допомоги через платформу United24 і тиснути на політиків у своїх країнах заради досягнення миру в Україні.

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– Ґластонбері – це найбільша концентрація свободи в ці дні. І я прошу вас поділитися цим відчуттям з усіма, чия свобода – під ударом. Поширюйте правду про російську війну! Допомагайте українцям, які були змушені залишити свій дім через бойові дії. Час – безцінний, а кожен день вартує життів. Що більше людей приєднається до захисту свободи й правди, то швидше закінчиться російська війна проти України. Доведіть, що свобода завжди перемагає! – сказав Зеленський.

Зазначимо, що Ґластонбері – це музичний фестиваль, який з 1970 року проводять наприкінці червня у графстві Сомерсет у Великій Британії.

Цьогоріч організатори очікують близько 220 тис. відвідувачів. У заході візьмуть участь американська виконавиця Біллі Айліш і фронтмен гурту The Beatles Пол Маккартні.