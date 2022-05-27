Травень, 27 в 15:18

Швеція та Фінляндія все ще не виконали умов Туреччини для вступу до Північноатлантичного Альянсу. Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час спільної пресконференції з головами МЗС Польщі Збігнєвом Рау та Румунії Богданом Ауреску.

— Ми сподіваємося, що Швеція та Фінляндія зрозуміли нашу позицію, й інші союзники (з НАТО, — Ред.) мають сприяти руху цих кандидатів у цьому напрямку та робити конкретні кроки, — сказав він.

За його словами, “очікування” Туреччини від цих двох країн не є “нереальними”, і Швеція та Фінляндія здатні виконувати їх.

Водночас польський міністр Збігнєв Рау з оптимізмом висловився щодо перспектив вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу. Він вірить, що вирішення цього питання допоможе членам НАТО краще розуміти одне одного.

Зараз дивляться

— Всупереч багатьом голосам, я дуже оптимістичний у питанні про перспективи врегулювання цих розбіжностей, і, у найкращому дусі довготривалої єдності НАТО та солідарності партнерів, це питання буде вирішено, – заявив Рау.

За його словами, ця суперечка допоможе союзникам з НАТО навчитися краще розуміти інтереси одне одного та зважати на них у майбутньому.

Рау додав, що немає сумніву в тому, що НАТО потребує вступу Швеції та Фінляндії, оскільки це зробить Альянс сильнішим.

Раніше у травні Фінляндія та Швеція оформили заявки на членство у НАТО. Проте турецька сторона заблокувала процес розгляду заявок, поставивши вимоги. Серед них – припинення підтримки країнами курдських угруповань, надання чітких гарантій безпеки та скасування експортних заборон щодо Туреччини.