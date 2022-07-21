Липень, 21 в 19:24

Російська армія не знищила жодної ракетної системи HIMARS, яку Україна отримала від західних партнерів.

Про це заявив голова Комітету начальників штабів США Марк Міллі. Він зазначив, що, крім HIMARS від США, Україна отримує далекобійну артилерію і від інших країн, наприклад, від Великої Британії.

– На сьогодні ці системи не знищені росіянами, я стукаю по дереву щоразу, коли говорю щось подібне, – сказав він.

Генерал додав, що українці дуже ефективно використовують системи HIMARS у боротьбі з російською армією.

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– Українці мають чудових артилеристів, як їх назвали б британці, вони дуже-дуже ефективні, – сказав Марк Міллі.

Також він зазначив, що зараз ЗСУ мають вогневий ешелон від глибокого до ближнього бою. Для дальньої дистанції використовуються HIMARS додатково до гаубиць М777, для середньої – М109, для ближньої – артилерія калібру 105-мм та міномети.

Раніше стало відомо, що Велика Британія оголосила найбільший пакет військової допомоги з початку війни.

Найближчими тижнями Україні поставлять десятки артилерійських гармат, сотні безпілотників та ще сотні одиниць протитанкової зброї.