Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму $270 млн. З них $175 млн виділяються адміністрацією президента США.

Згідно з указом, який підписав президент США Джо Байден, кошти будуть направлені на постачання озброєння та навчання українських військовослужбовців.

Як уточнили в Державному департаменті США, новий пакет на $270 млн включає:

1. До $175 млн допомоги з боку Білого дому (на зброю та обладнання для України із запасів Міністерства оборони США).

– Сьогоднішнє оголошення включає додаткові передові ракетні системи HIMARS та іншу зброю, яку українці так ефективно використовують на полі бою, щоб захищати свою країну, – наголосили в Держдепі.

2. Близько $95 млн із фондів Ініціативи з підтримки України в галузі безпеки (USAI). У рамках цієї допомоги Вашингтон не постачає зброю із запасів Пентагону, а закуповує її у промисловості.

З боку Білого дому це вже 16-й транш військової допомоги для України з серпня 2021 року. Як поінформували в пресслужбі Пентагону, нові $175 млн допомоги підуть на:

• чотири додаткові артилерійські ракетні комплекси HIMARS та боєприпаси для них;

• чотири командно-штабні машини;

• 36 тис. снарядів до артилерії калібру 105-мм;

• додаткове протитанкове озброєння, запчастини та інше обладнання.

А в рамках $95 млн із фондів USAI Україна отримає до 580 тактичних безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost.

Загальна сума військової допомоги для нашої держави від початку роботи адміністрації Джо Байдена складає близько $8,2 млрд.

Джерело: Держдепартамент США, Міноборони США

Джерело : White House