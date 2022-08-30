Серпень, 30 в 16:28

У Пентагоні спростували чутки про те, що постачання зброї та обладнання Україні нібито призводять до того, що запаси США виснажуються.

Так, представник американського Міноборони пояснив, що бойова готовність США не перебуває під загрозою.

– Ми можемо продовжувати передавати те, що вже надали, зберігаючи нашу бойову готовність, – зазначили у Пентагоні.

До цього журналісти видання The Wall Street Journal написали з посиланням на неназваних представників Міноборони США, що через постачання Україні запаси деяких боєприпасів у Америки нібито перебувають на “некомфортно низькій позначці”.

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Особливо там звернули увагу на кількість 155 мм боєприпасів, які можуть бути випущені з гаубиць M777 американського виробництва.

Неназваний чиновник уточнював, що рівень 155-мм боєприпасів у запасах США не досяг критичних рівнів, але він “незручно низький” та “не на тому рівні, на якому ми хотіли б піти у бій”.

Хоча наразі США не беруть участі в якихось великих конфліктах, як зазначає WSJ, американські військові використовували гаубиці буквально минулого тижня для нападу на групи, що підтримуються Іраном у Сирії.

Гаубиці – це буксирувана артилерійська зброя, яка може вражати цілі за багато кілометрів. Станом на 24 серпня США зобов’язалися відправити в Україну 126 гаубиць M777 і до 806 тис. 155-мм артилерійських снарядів для зброї, за даними Пентагону.

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Джерело: Пентагон

Фото: Генеральний штаб ЗСУ