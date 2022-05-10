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Факти / Україна / Політика

Нафта і газ – єдине, що РФ експортує, крім війни – Подоляк

Валентина Летяк редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Війна проти України обернеться для Росії повною втратою європейських ринків для експорту нафти та газу, незалежно від того, чи завершиться збройна агресія, прогнозує радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Нафта й газ – єдине, що Москва експортує у світ, крім війни. Щойно Європа перейде на іншого постачальника, вона вже не повернеться назад (незалежно від того, чи завершиться війна). Для світу Росія – непрогнозована країна, з якою не можна мати довгострокові проекти, – пише він у своєму Twitter.

За його словами, газопровід Північний потік-2 перетвориться просто на купу брухту, щодо нафти, то “за 10 років єдиною можливістю для російської нафти повернутися на європейський ринок буде, якщо її продаватиме Татарстан”.

– Все ж точно ще йде за планом? Бо якийсь “складний прикол”, – звертається Подоляк до російського керівництва з риторичним питанням, адже все, що воно робить, більше нагадує самознищення.

Твіт Подоляка

Напередодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країнам ЄС, включно із Угорщиною, вдалося досягти прогресу щодо шостого пакету санкцій, яким зокрема передбачається ембарго на російську нафту.

Водночас в уряді України очікують, що новий пакет санкцій Євросоюзу щодо РФ буд ухвалено вже сьогодні.

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Фото: Офіс президента

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