Угорщину більше не можна розглядати як демократію – Європарламент

Вересень, 15 в 18:34

Більшість депутатів Європарламенту засудили спроби уряду Віктора Орбана щодо підриву засад демократії в Угорщині.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Європарламенту.

Так, депутати засудили “навмисні та систематичні зусилля уряду Угорщини” щодо підриву європейських цінностей. Вони вимагають результатів за статтею 7 Договору про ЄС.

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Як уточнюється, відсутність рішучих дій ЄС сприяла виникненню “гібридного режиму виборчої автократії”, тобто конституційної системи, де відбуваються вибори, але відсутня повага до демократичних норм і стандартів.

Цей звіт 15 вересня ухвалили 433 голосами за, 123 депутати виступили проти і 28 утрималися.

Таким чином, Європарламент запустив процедуру в рамках статті 7 у 2018 році, щоб зробити огляд подій у 12 сферах, що викликають занепокоєння парламенту.

– Висновки цього звіту чіткі та безповоротні: Угорщина не є демократією. Парламенту було як ніколи актуально прийняти таку позицію з огляду на тривожні темпи, з якими верховенство права відступає в Угорщині, – сказала доповідачка Гвендолін Дельбос-Корфілд.

Європарламент висловив жаль з приводу неспроможності Ради ЄС досягти значного прогресу у боротьбі з відходом Угорщини від демократії і заявив, що подальше зволікання означатиме порушення принципу верховенства права самою Радою.

Депутати закликали Єврокомісію використовувати всі інструменти, які є в її розпорядженні, зокрема, обмежувати фінансування Угорщини з бюджету ЄС.