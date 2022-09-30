США передадуть Україні зброю для повернення всіх територій – Байден

Вересень, 30 в 18:44

Сполучені Штати продовжать підтримувати зусилля України для відновлення контролю за всіма територіями, захопленими РФ. Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, опублікованій 30 вересня на сайті Білого дому.

– Ми продовжимо постачати Україні зброю, яка їй потрібна для самооборони, попри зухвалі спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда. І я нетерпляче чекаю на підписання Конгресом закону, який надасть додаткові $12 млрд для підтримки України, – сказано в повідомленні.

Байден наголосив, що Росія порушує міжнародне право, зневажає статут Організації Об’єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до миролюбних народів.

– Не будьте в омані: ці дії не мають легітимності. Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України. Ми й надалі підтримуватимемо зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її позицій у військовому та дипломатичному плані, зокрема за рахунок додаткової допомоги в галузі безпеки на суму $1,1 млрд, про яку Сполучені Штати оголосили цього тижня, – зазначив Джо Байден.

Він також нагадав, що у відповідь на спроби анексії США та союзники оголошують про нові санкції, які спричинять витрати для фізичних та юридичних осіб усередині та за межами Росії, що надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам змінити статус території України.

Зараз дивляться

– Ми згуртуємо міжнародне співтовариство, щоб засудити ці кроки та притягнути Росію до відповідальності, – резюмував американський президент.

Він закликав усіх членів міжнародної спільноти відкинути незаконні спроби Росії з анексії та підтримувати народ України стільки, скільки знадобиться.