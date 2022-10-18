Жовтень, 18 в 18:44

Німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно отримала Україна від ФРН, вже залучений до бойового чергування і демонструє перші результати роботи в Україні.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, якого цитує Міноборони України.

– Комплекс успішно інтегровано в систему ППО України. Він має гарні тактико-технічні характеристики, тож сподіваємось отримати більше одиниць IRIS-T від Німеччини. Окрім того, чекаємо на комплекс NASAMS, що також підсилить ППО нашої держави, – сказав Ігнат.

Раніше прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що одна батарея комплексу IRIS-T зможе прикрити лише невелику ділянку території.

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Пізніше стало відомо, що зазначена німецька система ППО вже працює на південному напрямку.

Водночас військовий експерт Олег Жданов вважає, що українські Збройні сили проводять інтеграцію німецької системи IRIS-T у загальну систему протиповітряної оборони України.