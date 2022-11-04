Ізраїль завдав ударів по сектору Гази у відповідь на обстріли бойовиків ХАМАС
Фото: Getty Images
4 листопада ізраїльські військові завдали ударів по сектору Гази у відповідь на ракетні обстріли бойовиків ХАМАС.
Зазначається, що наразі інформації про постраждали немає.
– Літаки завдали удару по підземному військовому об’єкту в центральній частині сектора Гази, який є місцем розробки та виробництва ракет для терористичної організації ХАМАС, – зазначили в Армії оборони Ізраїлю.
Джерело: Times of Israel
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