Листопад, 07 в 8:36

Протягом останніх місяців радник президента США Джейк Салліван мав конфіденційні розмови з головними помічниками російського диктатора Володимира Путіна.

За інформацією ЗМІ, він намагався застерегти Росію від застосування ядерної або іншої зброї масового ураження. Салліван спілкувався з російською стороною не для обговорення шляхів врегулювання війни.

Розмови були спрямовані на те, щоб знизити ризик ескалації і тримати канали зв’язку відкритими.

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– Салліван спілкувався з Юрієм Ушаковим, радником Путіна із зовнішньої політики. Також він говорив зі своїм прямим колегою в російському уряді Миколою Патрушевим, – пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Як пояснили у Білому домі, підтримка певного рівня контактів з РФ необхідна для досягнення певних взаємних інтересів національної безпеки.

За словами кількох офіційних осіб США, Джейк Салліван відомий тим, що наполягає на необхідності встановлення лінії зв’язку з Росією.

Хоча інші високопоставлені політики іншої думки. Вони вважають, що переговори в нинішніх дипломатичних і військових умовах не будуть плідними.