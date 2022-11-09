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Факти / Світ

США та РФ планують відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю – Bloomberg

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
США-Росія
Фото: Dreamstime

Росія та США планують зустрітися найближчими тижнями, щоб обговорити поновлення інспекцій об’єктів атомної зброї відповідно до Нового договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

Про це пише Bloomberg і зазначає, що це є невеликим кроком до відновлення переговорів щодо контролю над озброєннями, які були призупинені після вторгнення Росії в Україну.

Представник Держдепартаменту підтвердив, що засідання Двосторонньої консультативної комісії перебуває у розробці, але не сказав, коли та де воно має пройти. Тільки зазначив, що відбудеться воно не в Женеві, як завжди. Прессекретар заявив, що США сподіваються на конструктивну сесію.

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Два джерела у Москві, які захотіли залишитися невідомими, повідомили, що можливим місцем проведення такої зустрічі є Каїр.

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Нагадаємо, що у серпні РФ заборонила інспекторам США відвідувати свої об’єкти ядерної зброї, посилаючись на візові та дорожні обмеження для росіян, через які нібито представники Росії не могли дістатися до США.

Джерело: Bloomberg
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