Байден і Сі Цзіньпін спільно виступили проти застосування Росією ядерної зброї в Україні – Білий дім

Листопад, 14 в 17:56

В понеділок, 14 листопада, під час переговорів на Балі президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін погодились, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватись, зокрема – в Україні.

Про це за підсумками зустрічі повідомили в Білому домі.

Так, лідери США та Китаю обмінялись думками щодо ключових глобальних та регіональних викликів.

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