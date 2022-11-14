Байден і Сі Цзіньпін спільно виступили проти застосування Росією ядерної зброї в Україні – Білий дім
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В понеділок, 14 листопада, під час переговорів на Балі президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін погодились, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватись, зокрема – в Україні.
Про це за підсумками зустрічі повідомили в Білому домі.
Так, лідери США та Китаю обмінялись думками щодо ключових глобальних та регіональних викликів.
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– Президент Байден згадав жорстоку війну Росії проти України та безвідповідальні погрози Росії застосувати ядерну зброю. Президент Байден і очільник Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися, і що її не можна виграти, і наголосили на своїй незгоді із застосуванням або загрозою застосування ядерної зброї в Україні, – сказано в заяві.