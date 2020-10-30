PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Розпилювали газовий балон: в окупованій Горлівці від вибуху загинуло троє осіб

Під окупованою Горлівкою на Донеччині внаслідок вибуху загинуло троє чоловіків.

– В результаті вибуху в районі селища шахти 6/7 загинули три людини. Що конкретно вибухнуло, поки не ясно, – йдеться у повідомленні.

Без проведення попередніх оглядів місцеві фахівці так званої ДНР висунули версії причетності українських військовослужбовців до загибелі чоловіків.

Вибух в Горлівці: від розпилу балону загинуло троє чоловіків

Читайте: З початку війни на окупованій Донеччині закрили 19 вугільних шахт

Зокрема, було представлено версії артилерійського обстрілу з позицій ЗСУ та удар з українського дрона.

Однак згодом “мер” Горлівки Іван Приходько заявив, що слідство встановило попередню причину вибуху.

З’ясувалося, що чоловіки зібралися для розпилу газового балону, внаслідок чого і стався вибух.

Вибух гранати у квартирі на Луганщині

Цього ж дня, 30 жовтня, у Рубіжному Луганської області син та батько постраждали в результаті вибуху.

З’ясувалося, що вибух пролунав, коли чоловіки намагалися розібрати гранату.

61-річний чоловік і його 33-річний син перебувають в лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Джерело: Интерфакс

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка