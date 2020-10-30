Вибух в Горлівці: від розпилу балону загинуло троє чоловіків

Під окупованою Горлівкою на Донеччині внаслідок вибуху загинуло троє чоловіків.

– В результаті вибуху в районі селища шахти 6/7 загинули три людини. Що конкретно вибухнуло, поки не ясно, – йдеться у повідомленні.

Без проведення попередніх оглядів місцеві фахівці так званої ДНР висунули версії причетності українських військовослужбовців до загибелі чоловіків.

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Зокрема, було представлено версії артилерійського обстрілу з позицій ЗСУ та удар з українського дрона.

Однак згодом “мер” Горлівки Іван Приходько заявив, що слідство встановило попередню причину вибуху.

З’ясувалося, що чоловіки зібралися для розпилу газового балону, внаслідок чого і стався вибух.

Вибух гранати у квартирі на Луганщині

Цього ж дня, 30 жовтня, у Рубіжному Луганської області син та батько постраждали в результаті вибуху.

З’ясувалося, що вибух пролунав, коли чоловіки намагалися розібрати гранату.

61-річний чоловік і його 33-річний син перебувають в лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.