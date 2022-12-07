Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

РФ хоче не переговорів, а замороження війни для наступу навесні – генсек НАТО

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що зараз немає умов для мирного врегулювання війни в Україні, а західні союзники мають продовжувати постачати Україні зброю.

За словами Столтенберга, взимку війна, найімовірніше, перейде у спокійнішу фазу. Обидві сторони займатимуться перегрупуванням та переозброєнням сил, тому країни НАТО мають продовжувати надавати підтримку Україні.

– Умов для дипломатичного закінчення війни зараз немає, – сказав Столтенберг на заході Global Boardroom FT.

Він зазначив, що Кремль не виявляє жодного бажання припинення війни мирним шляхом.

Зараз дивляться

– Росія намагається заморозити війну, перш ніж розпочати масштабніший наступ навесні, – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що країни НАТО постійно розглядають, яке ще озброєння можуть надати Україні.

Читайте
Усі країни НАТО погоджуються з членством України у Блоці – Стефанішина

Раніше німецьке видання Der Spiegel повідомило, що Німеччина планує надати Україні ще сім зенітних самохідних артилерійських установок Gepard (Гепард) навесні наступного року.

Джерело: Financial Times
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка