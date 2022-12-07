Грудень, 07 в 12:07

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що зараз немає умов для мирного врегулювання війни в Україні, а західні союзники мають продовжувати постачати Україні зброю.

За словами Столтенберга, взимку війна, найімовірніше, перейде у спокійнішу фазу. Обидві сторони займатимуться перегрупуванням та переозброєнням сил, тому країни НАТО мають продовжувати надавати підтримку Україні.

– Умов для дипломатичного закінчення війни зараз немає, – сказав Столтенберг на заході Global Boardroom FT.

Він зазначив, що Кремль не виявляє жодного бажання припинення війни мирним шляхом.

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– Росія намагається заморозити війну, перш ніж розпочати масштабніший наступ навесні, – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що країни НАТО постійно розглядають, яке ще озброєння можуть надати Україні.

Раніше німецьке видання Der Spiegel повідомило, що Німеччина планує надати Україні ще сім зенітних самохідних артилерійських установок Gepard (Гепард) навесні наступного року.