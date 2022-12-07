Декабрь, 07 в 12:07

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что сейчас нет условий для мирного урегулирования войны в Украине, а западные союзники должны продолжать поставлять Украине оружие.

По словам Столтенберга, зимой война, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу. Обе стороны будут заниматься перегруппировкой и перевооружением сил, поэтому страны НАТО должны продолжать оказывать поддержку Украине.

— Условий для дипломатического решения войны сейчас нет, — сказал Столтенберг на мероприятии Global Boardroom FT.

Он отметил, что Кремль не проявляет никакого желания прекращения войны мирным путем.

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— Россия пытается заморозить войну, прежде чем начать более масштабное наступление весной, — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что страны НАТО постоянно рассматривают, какое еще вооружение могут предоставить Украине.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Германия планирует предоставить Украине еще семь зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard весной следующего года.