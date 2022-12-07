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РФ хочет не переговоров, а заморозки войны для наступления весной — генсек НАТО

Марта Бондаренко, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что сейчас нет условий для мирного урегулирования войны в Украине, а западные союзники должны продолжать поставлять Украине оружие.

По словам Столтенберга, зимой война, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу. Обе стороны будут заниматься перегруппировкой и перевооружением сил, поэтому страны НАТО должны продолжать оказывать поддержку Украине.

— Условий для дипломатического решения войны сейчас нет, — сказал Столтенберг на мероприятии Global Boardroom FT.

Он отметил, что Кремль не проявляет никакого желания прекращения войны мирным путем.

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— Россия пытается заморозить войну, прежде чем начать более масштабное наступление весной, — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что страны НАТО постоянно рассматривают, какое еще вооружение могут предоставить Украине.

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Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Германия планирует предоставить Украине еще семь зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard весной следующего года.

Источник: Financial Times
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