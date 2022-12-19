Грудень, 18 в 22:12

Країни-члени Європейського Союзу 19 грудня обговорять граничну ціну на газ, яка майже на третину нижча за початкову пропозицію.

Уряд Чехії, яка зараз головує в ЄС, запропонував знизити граничну ціну до €188 за МВт-год порівняно з €275, що запропонувала Європейська комісія минулого місяця.

Останній перегляд був представлений державам-членам 17 грудня.

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Пропозиція про втручання на ринок, яку група країн-членів ЄС висунула ще навесні, викликала глибокий розкол серед урядів. Останніми тижнями Німеччина виступала за обережний підхід, в той час, як Бельгія, Греція, Італія та Польща вимагали більш агресивного інструменту, з верхньою межею ціни на рівні нижче 200 євро.

Угода про обмеження ціни на газ також розблокує ширший пакет заходів для стримування високих цін на енергоносії. Ціни на газ та електроенергію злетіли до рекордних позначок на початку цього року після того, як Росія різко скоротила постачання газу через вторгнення в Україні.

Згідно з останньою редакцією, так званий механізм корекції газового ринку запрацює, коли місячні та річні контракти за голландським механізмом передачі прав власності на газ перевищать €188 за МВт-год протягом трьох днів.

Він також вимагатиме, щоб розрив із заздалегідь визначеним кошиком цін на скраплений газ не перевищував €35. Контракти, що перевищують цю межу, не будуть дозволені до виконання.

Крім того, новий проєкт дозволяє Європейській Комісії припинити своє втручання на ринку, якщо воно підриває заходи ЄС зі скорочення попиту на газ. Виконавчий орган також може негайно призупинити дію механізму, якщо він ставить під загрозу безпеку постачання.