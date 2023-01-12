Січень, 12 в 12:25

Євросоюз хоче ухвалити новий пакет санкцій проти Росії до лютого, але на заваді може знову стати Угорщина.

Про це повідомляє польське видання PAP із посиланням на джерела.

Останніми днями у Брюсселі набирає обертів робота над наступним пакетом. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн натякнула на це питання.

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– Ми будемо тиснути на Кремль санкціями стільки, скільки буде потрібно. Ми поширимо санкції на країни, що військово підтримують війну Росії, такі як Білорусь та Іран, – сказала вона.

Джерела видання стверджують, що за цією риторикою стоять конкретні факти.

– Робота дійсно прискорилася. Польща в групі країн-однодумців зараз пропонує подальші санкції. Посилення існуючих обмежень також є постійним процесом, – сказав постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош.

За словами дипломата ЄС, причиною прискорення є майбутній саміт Україна-ЄС, наближення річниці війни також є каталізатором.

Водночас дипломати ЄС неохоче говорять про деталі нового пакету, оскільки вважають, що важливо не втратити ефект несподіванки.

– Вкотре робиться спроба поширити санкції на експорт російських алмазів. Вартість експорту алмазів до російського бюджету оцінюється в €4,5 млрд. Це чимала сума, – зазначив дипломат ЄС.

Також нові санкції поширюватимуться на продукцію, яка потенційно може бути використана військами РФ. Санкційні списки також планується розширити, включивши до них більше осіб, відповідальних за агресію Росії проти України та воєнні злочини.

Зазначено, що під санкції може потрапити і Білорусь. У даному випадку, за словами одного з дипломатів, йдеться про “синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, в тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані”.

Ухвалення санкцій в ЄС завжди вимагає одностайності. Деякі дипломати побоюються, що Угорщина може затягнути з ухваленням нових обмежень, як це вже було раніше.

– Угорці вже заявили, що не погодяться з деякими прізвищами у санкційних списках. Можна очікувати, що буде подальша напруженість у відносинах з Будапештом, – сказав один з представників ЄС.

Дев’ятий пакет санкцій проти РФ був ухвалений ЄС у грудні минулого року.

Джерело: PAP