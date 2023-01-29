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У центрі виробництва боєприпасів Міноборони Ірану, що в провінції Ісфахан, прогримів потужний вибух.

Відповідні відео були опубліковані в соцмережах.

Іранська державна мовна компанія IRIB з посиланням на представника служби безпеки Ірану повідомляє, що постраждалих немає.

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– Вибух стався в одному з центрів із виробництва боєприпасів Міністерства оборони, і, згідно із заявою … заступника губернатора Ісфахана з безпеки, постраждалих немає, – йдеться в повідомленні IRIB.

Заступник офіцера з політичної безпеки провінції Ісфахан Мохаммад Реза Джан Нішарі заявив, що збиток і причини цієї події розслідують, пише Радіо Фарда.

مردم و حتی مقام‌‌های محلی هم تایید کردند که صدای «چند انفجار مهیب» در اصفهان شنیده شده، مشخص نیست همه انفجارها یک‌جا رخداده یا در چند نقطه مختلف. در این ویدیو شاهدان عینی «پهپاد» را عامل وقوع یکی از انفجارها معرفی می‌کنند pic.twitter.com/wK4Je6I0HN — Shahram Rafizadeh (@ShahramRafizade) January 28, 2023

Жителі провінції опублікували інші відео вибухів.

У заяві Міноборони Ірану, яку наводить іранське видання Fararu, підтвердили, що атака по заводу була здійснена безпілотниками.

Була проведена безуспішна атака з використанням безпілотника на один із цехів комплексу Міноборони… один із них був уражений комплексом ППО, а два інших впали і вибухнули.

– На щастя, ця невдала атака не призвела до людських жертв і завдала незначних ушкоджень покрівлі цеху, що не спричинило збоїв у роботі обладнання та завдань комплексу, – ідеться в повідомленні.

Державне інформаційне агентство IRNA з посиланням на очевидців повідомляє, що вибух стався на одному з оборонних підприємств, підвідомчих Міноборони, на вулиці Хомейні в Ісфахані.

Видання LiveIranNews повідомляє, що вибух також чули в іранському місті Дезфул, що в провінції Хузестан.

Також видання публікує відео, на якому, за його даними, вибух прогримів в небі над Тегераном, столицею Ірану.

Telegram-канали, що висвітлюють новини міста Ісфахан, повідомляють, що “було чути звук кількох страшних вибухів”.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі заявив, що, крім Ісфахана, повідомляють про удари і вибухи в різних частинах Ірану – Хамадані, Хої, Гарах, Тебріз і Кередж.

Тим часом LiveIranNews публікує відео з масштабною пожежею в місті Тебріз.

Український Telegram-канал Збройні сили України. Війна з окупантами повідомляє, що завод виробляє не тільки боєприпаси, а й безпілотники.

За його ж даними, в Ірані горить нафтопереробний завод і завод із виробництва зброї.

Крім того, вибухи прогриміли на військовій базі в Хамадані та Кереджі.

Поки немає підтверджень цих даних Telegram-каналу.

Наразі невідомо, хто відповідальний за вибухи в центрі іранського виробництва боєприпасів.