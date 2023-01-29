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В Ірані стався вибух у центрі виробництва боєприпасів та БПЛА

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

У центрі виробництва боєприпасів Міноборони Ірану, що в провінції Ісфахан, прогримів потужний вибух.

Відповідні відео були опубліковані в соцмережах.

Іранська державна мовна компанія IRIB з посиланням на представника служби безпеки Ірану повідомляє, що постраждалих немає.

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– Вибух стався в одному з центрів із виробництва боєприпасів Міністерства оборони, і, згідно із заявою … заступника губернатора Ісфахана з безпеки, постраждалих немає, – йдеться в повідомленні IRIB.

Заступник офіцера з політичної безпеки провінції Ісфахан Мохаммад Реза Джан Нішарі заявив, що збиток і причини цієї події розслідують, пише Радіо Фарда.

Жителі провінції опублікували інші відео вибухів.

У заяві Міноборони Ірану, яку наводить іранське видання Fararu, підтвердили, що атака по заводу була здійснена безпілотниками.

Була проведена безуспішна атака з використанням безпілотника на один із цехів комплексу Міноборони…  один із них був уражений комплексом ППО, а два інших впали і вибухнули.

– На щастя, ця невдала атака не призвела до людських жертв і завдала незначних ушкоджень покрівлі цеху, що не спричинило збоїв у роботі обладнання та завдань комплексу, – ідеться в повідомленні.

Державне інформаційне агентство IRNA з посиланням на очевидців повідомляє, що вибух стався на одному з оборонних підприємств, підвідомчих Міноборони, на вулиці Хомейні в Ісфахані.

Видання LiveIranNews повідомляє, що вибух також чули в іранському місті Дезфул, що в провінції Хузестан.

Також видання публікує відео, на якому, за його даними, вибух прогримів в небі над Тегераном, столицею Ірану.

Telegram-канали, що висвітлюють новини міста Ісфахан, повідомляють, що “було чути звук кількох страшних вибухів”.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі заявив, що, крім Ісфахана, повідомляють про удари і вибухи в різних частинах Ірану – Хамадані, Хої, Гарах, Тебріз і Кередж.

Тим часом LiveIranNews публікує відео з масштабною пожежею в місті Тебріз.

Український Telegram-канал Збройні сили України. Війна з окупантами повідомляє, що завод виробляє не тільки боєприпаси, а й безпілотники.

За його ж даними, в Ірані горить нафтопереробний завод і завод із виробництва зброї.

Крім того, вибухи прогриміли на військовій базі в Хамадані та Кереджі.

Поки немає підтверджень цих даних Telegram-каналу.

Наразі невідомо, хто відповідальний за вибухи в центрі іранського виробництва боєприпасів.

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