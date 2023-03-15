Нічого діставати: оператори стерли ПЗ у дроні перед його затопленням

Березень, 15 в 21:48

Оператори розвідувального дрона США, який пошкодили літаки РФ у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, встигли стерти засекречене програмне забезпечення на його борту перед падінням у воду.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на двох американських чиновників.

– Сполучені Штати дистанційно стерли конфіденційне програмне забезпечення на безпілотнику MQ-9 Reaper перед тим, як він упав у Чорне море, щоби не дати Росії зібрати секретну інформацію, – зауважили представники адміністрації США.

Заходи щодо видалення ПЗ були вжиті негайно після інциденту, коли один із двох російських Су-27 пошкодив пропелер американського дрона, що примусило американців затопити його на великій глибині в Чорному морі.

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При цьому у РФ звинуватили США в участі у війні в Україні через інцидент з безпілотнком. У Москві мають намір спробувати знайти уламки американського дрона MQ-9 Reaper.

– Я не знаю, зуміємо ми дістати чи ні, але те, що це робити треба, і будемо цим займатися обов’язково. Сподіваюся, звичайно, на успіх, – заявив секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

При цьому він зазначив, що американський безпілотник над Чорним морем нібито доводить, що США воюють на боці України.

– З приводу американського безпілотника – американці весь час говорять, що вони не беруть участь у військових діях – це чергове підтвердження, що вони безпосередньо беруть участь у цих заходах, у війні, – заявив секретар Радбезу Росії.

Генерал США Марк Міллі під час брифінгу заявив, що у збитому безпілотнику немає цінної для Росії інформації.

– Там нічого діставати. Коли ми говоримо про втрату розвідданих, то так, ми зазнали таких втрат. Але загалом, те, що становило для росіян цінність, зараз таким не є, – сказав Міллі.

Нагадаємо, що 14 березня два російських літаки Су-27 здійснили небезпечне та непрофесійне перехоплення безпілотного дрона MQ-9 Розвідувального управління ВПС США.

Фото: General Atomics