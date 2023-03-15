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Факти / Світ

Зіткнення безпілотника США та винищувача РФ: що відомо і чи призведе інцидент до ескалації між державами

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Безпілотник Reaper MQ-9

14 березня над Чорним морем американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper зіткнувся з російським винищувачем Су-27.

Як писали американські ЗМІ з посиланням на чиновників, БПЛА вів спостереження  у міжнародному авіапросторі. Росіяни неодноразово проносилися біля Reaper і зливали на нього паливо.

Військово-повітряні сили США кажуть, що під час перехоплення винищувач РФ пошкодив американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося знищити.

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Водночас Москва стверджує, що її винищувачі “не вступали в контакт” із безпілотником, а БПЛА “летів із порушеннями”.

Що відбувається і яких наслідків можна очікувати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Характеристика MQ-9 Reaper та російського Су-27

Реакція США

Прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що в падінні американського безпілотника MQ-9 Reaper винен російський винищувач.

Він зазначив, що два літаки Су-27 летіли з безпілотником близько 40 хвилин, але до зіткнення між США і Росією не було радіозв’язку щодо БПЛА.

За його словами, перехоплення безпілотників не є рідкістю, але “така поведінка є незвичною, сумною і небезпечною”. Райдер назвав дії російських пілотів “небезпечними, непрофесійними”.

Прессекретар також заявив, що російський літак Су-27, який зачепив пропелер безпілотника, найімовірніше, теж пошкоджений. Він додав, що оператори БПЛА були змушені розбити його після зіткнення, оскільки пошкодження гвинта MQ-9 зробило його некерованим.

Координатор із комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США діють так, щоб збитий над Чорним морем безпілотник MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати викличуть посла Росії через зіткнення винищувача з безпілотником.

Реакція Росії

У Міноборони РФ заявили, що їхні винищувачі Су-27 нібито не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі.

Водночас там визнали, що росіяни збирали дані про американський БПЛА, оскільки він наблизився до анексованого Криму і “летів із порушеннями”.

Як стверджують у Росії, американський дрон прямував “до державного кордону РФ” з вимкненими транспондерами, чим нібито порушив межі району тимчасового режиму використання повітряного простору.

– З метою ідентифікації порушника в повітря були підняті винищувачі зі складу чергових по ППО сил. Унаслідок різкого маневрування близько 09:30 (за московським часом – Ред.) безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею, – заявили в оборонному відомстві.

Російська сторона переконує, що її винищувачі “не вступали в контакт” із БПЛА.

Реакція української влади та ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що таким інцидентом російський диктатор Володимир Путін показує “готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін”.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону заявив, що коментувати інцидент мають насамперед Сполучені Штати. На місці збитого безпілотника вже працює інший дрон.

– Американська авіація перебуває в Чорному морі на постійній основі. Чорне море – це не внутрішнє море Росії, як вони там окупували Азовське море і вважають його своїм, – зазначив він.

Ігнат додав, що Чорне море експлуатують багато країн, зокрема члени НАТО Туреччина та Румунія. Є міжнародний повітряний простір, де безперешкодно можуть літати літаки, зокрема і розвідники.

– Те, що робить держава-терорист, зрозуміло, з якими схильностями… Інцидент мають коментувати насамперед США, і вони, очевидно, будуть робити відповідні висновки. А реакція Штатів була миттєвою: на його місце прилетів інший БПЛА, який продовжує свою роботу, – наголосив він.

Що пишуть ЗМІ

The New York Times із посиланням на високопоставленого військового представника заявила, що вранці 14 березня MQ-9 Reaper вилетів із військової бази в Румунії для виконання планової місії, тривалість якої здебільшого становить 9-10 годин.

Безпілотник не мав на собі озброєнь, хоча це передбачено конструкцією.

Джерело газети каже, що БПЛА вів спостереження приблизно за 75 миль на південний захід від Криму. MQ-9 Reaper має складні камери та інші датчики, що дає змогу безпілотнику “зазирнути до Криму” і з міжнародного простору.

До моменту перехоплення російськими винищувачами безпілотник США перебував на висоті близько 7,6 км (25 тис. футів). Росіяни неодноразово проносилися навколо Reaper і зливали на нього паливо, імовірно, намагаючись зіпсувати камери і пошкодити інші датчики.

Reuters із посиланням на свої джерела зазначає, що безпілотник Reaper впав у Чорне море після російського перехоплення.

За даними видання, російський винищувач Су-27 у вівторок збив пропелер американського військового розвідувального безпілотника Reaper, у результаті чого той упав у Чорне море.

CNN зазначає, що літаки Росії та США вже літали над Чорним морем під час війни РФ проти України, але це перший відомий випадок такої взаємодії, що є потенційно небезпечною ескалацією у критичний момент бойових дій.

Представник Європейського командування США заявив, що американський безпілотник Reaper не був знайдений у Чорному морі після аварії, пише CNN.

Телеканал CBS опублікував графіку, як російський винищувач Су-27 міг збити MQ-9 Reaper.

Які можуть бути наслідки інциденту і чи на руку це Україні

Український політолог Микола Давидюк зазначає, що MQ-9 Reaper – основний ударний безпілотник США, він може нести  до 1 700 кг.

За його словами, США не хочуть прямого зіткнення з РФ, тому що це означатиме війну двох ядерних держав та протистояння НАТО й Росії.

Давидюк також відзначив, що для України ця ситуація – це підсилення з боку США, які “можуть роздавити РФ всією могутністю свого бюджету”. Він нагадав, що раніше Білий дім направив Конгресу США проєкт оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік, який передбачає витрати у розмірі $886 млрд. Це рекордна сума з часів Другої світової війни.

Експерт зазначив, що поки Штати не піднімають ескалацію в медіапросторі, але це не означає, що вони пробачать.

Український військовий експерт та історик Михайло Жирохов у коментарі Фактам ICTV сказав, що не варто очікувати суттєвих наслідків від цієї аварії.

Він вважає, що Сполучені Штати можуть відреагувати на це як на випадковість і не сприятимуть ескалації.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) теж дійшли висновку, що зіткнення не призведе до ескалації між Росією та США.

– Російські війська десятиліттями вдавалися до тактики залякування щодо літаків і кораблів США та їхніх союзників, і прямого конфлікту ніколи не виникало, – зазначають експерти.

ISW зазначає, що, враховуючи неодноразові зобов’язання президента Джо Байдена уникати залучення американських військ до прямого конфлікту з РФ, а також чітке та неодноразово продемонстроване небажання Кремля вступати у війну з НАТО, немає жодних причин, щоб такі інциденти спричинили небезпечну ескалацію.

Фото: General Atomics

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