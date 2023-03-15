Зіткнення безпілотника США та винищувача РФ: що відомо і чи призведе інцидент до ескалації між державами

Березень, 15 в 15:07

14 березня над Чорним морем американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper зіткнувся з російським винищувачем Су-27.

Як писали американські ЗМІ з посиланням на чиновників, БПЛА вів спостереження у міжнародному авіапросторі. Росіяни неодноразово проносилися біля Reaper і зливали на нього паливо.

Військово-повітряні сили США кажуть, що під час перехоплення винищувач РФ пошкодив американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося знищити.

Зараз дивляться

Водночас Москва стверджує, що її винищувачі “не вступали в контакт” із безпілотником, а БПЛА “летів із порушеннями”.

Що відбувається і яких наслідків можна очікувати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Характеристика MQ-9 Reaper та російського Су-27

Реакція США

Прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що в падінні американського безпілотника MQ-9 Reaper винен російський винищувач.

Він зазначив, що два літаки Су-27 летіли з безпілотником близько 40 хвилин, але до зіткнення між США і Росією не було радіозв’язку щодо БПЛА.

За його словами, перехоплення безпілотників не є рідкістю, але “така поведінка є незвичною, сумною і небезпечною”. Райдер назвав дії російських пілотів “небезпечними, непрофесійними”.

Прессекретар також заявив, що російський літак Су-27, який зачепив пропелер безпілотника, найімовірніше, теж пошкоджений. Він додав, що оператори БПЛА були змушені розбити його після зіткнення, оскільки пошкодження гвинта MQ-9 зробило його некерованим.

Координатор із комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США діють так, щоб збитий над Чорним морем безпілотник MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати викличуть посла Росії через зіткнення винищувача з безпілотником.

Реакція Росії

У Міноборони РФ заявили, що їхні винищувачі Су-27 нібито не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі.

Водночас там визнали, що росіяни збирали дані про американський БПЛА, оскільки він наблизився до анексованого Криму і “летів із порушеннями”.

Як стверджують у Росії, американський дрон прямував “до державного кордону РФ” з вимкненими транспондерами, чим нібито порушив межі району тимчасового режиму використання повітряного простору.

– З метою ідентифікації порушника в повітря були підняті винищувачі зі складу чергових по ППО сил. Унаслідок різкого маневрування близько 09:30 (за московським часом – Ред.) безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею, – заявили в оборонному відомстві.

Російська сторона переконує, що її винищувачі “не вступали в контакт” із БПЛА.

Реакція української влади та ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що таким інцидентом російський диктатор Володимир Путін показує “готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін”.

Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований росією в Чорному морі, – це сигнал путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 15, 2023

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону заявив, що коментувати інцидент мають насамперед Сполучені Штати. На місці збитого безпілотника вже працює інший дрон.

– Американська авіація перебуває в Чорному морі на постійній основі. Чорне море – це не внутрішнє море Росії, як вони там окупували Азовське море і вважають його своїм, – зазначив він.

Ігнат додав, що Чорне море експлуатують багато країн, зокрема члени НАТО Туреччина та Румунія. Є міжнародний повітряний простір, де безперешкодно можуть літати літаки, зокрема і розвідники.

– Те, що робить держава-терорист, зрозуміло, з якими схильностями… Інцидент мають коментувати насамперед США, і вони, очевидно, будуть робити відповідні висновки. А реакція Штатів була миттєвою: на його місце прилетів інший БПЛА, який продовжує свою роботу, – наголосив він.

Що пишуть ЗМІ

The New York Times із посиланням на високопоставленого військового представника заявила, що вранці 14 березня MQ-9 Reaper вилетів із військової бази в Румунії для виконання планової місії, тривалість якої здебільшого становить 9-10 годин.

Безпілотник не мав на собі озброєнь, хоча це передбачено конструкцією.

Джерело газети каже, що БПЛА вів спостереження приблизно за 75 миль на південний захід від Криму. MQ-9 Reaper має складні камери та інші датчики, що дає змогу безпілотнику “зазирнути до Криму” і з міжнародного простору.

До моменту перехоплення російськими винищувачами безпілотник США перебував на висоті близько 7,6 км (25 тис. футів). Росіяни неодноразово проносилися навколо Reaper і зливали на нього паливо, імовірно, намагаючись зіпсувати камери і пошкодити інші датчики.

Reuters із посиланням на свої джерела зазначає, що безпілотник Reaper впав у Чорне море після російського перехоплення.

За даними видання, російський винищувач Су-27 у вівторок збив пропелер американського військового розвідувального безпілотника Reaper, у результаті чого той упав у Чорне море.

CNN зазначає, що літаки Росії та США вже літали над Чорним морем під час війни РФ проти України, але це перший відомий випадок такої взаємодії, що є потенційно небезпечною ескалацією у критичний момент бойових дій.

Представник Європейського командування США заявив, що американський безпілотник Reaper не був знайдений у Чорному морі після аварії, пише CNN.

Телеканал CBS опублікував графіку, як російський винищувач Су-27 міг збити MQ-9 Reaper.

Які можуть бути наслідки інциденту і чи на руку це Україні

Український політолог Микола Давидюк зазначає, що MQ-9 Reaper – основний ударний безпілотник США, він може нести до 1 700 кг.

За його словами, США не хочуть прямого зіткнення з РФ, тому що це означатиме війну двох ядерних держав та протистояння НАТО й Росії.

Давидюк також відзначив, що для України ця ситуація – це підсилення з боку США, які “можуть роздавити РФ всією могутністю свого бюджету”. Він нагадав, що раніше Білий дім направив Конгресу США проєкт оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік, який передбачає витрати у розмірі $886 млрд. Це рекордна сума з часів Другої світової війни.

Експерт зазначив, що поки Штати не піднімають ескалацію в медіапросторі, але це не означає, що вони пробачать.

Український військовий експерт та історик Михайло Жирохов у коментарі Фактам ICTV сказав, що не варто очікувати суттєвих наслідків від цієї аварії.

Він вважає, що Сполучені Штати можуть відреагувати на це як на випадковість і не сприятимуть ескалації.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) теж дійшли висновку, що зіткнення не призведе до ескалації між Росією та США.

– Російські війська десятиліттями вдавалися до тактики залякування щодо літаків і кораблів США та їхніх союзників, і прямого конфлікту ніколи не виникало, – зазначають експерти.

ISW зазначає, що, враховуючи неодноразові зобов’язання президента Джо Байдена уникати залучення американських військ до прямого конфлікту з РФ, а також чітке та неодноразово продемонстроване небажання Кремля вступати у війну з НАТО, немає жодних причин, щоб такі інциденти спричинили небезпечну ескалацію.

Фото: General Atomics