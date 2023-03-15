Березень, 14 в 23:06

У Пентагоні підтвердили, що в падінні американського безпілотника MQ-9 Reaper винен російський винищувач.

Про це, виступаючи перед журналістами, заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, перехоплення безпілотників не є рідкістю, але “така поведінка є незвичною, сумною і небезпечною”.

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Пет Райдер назвав дії російських пілотів “небезпечними, непрофесійними”, додавши: Я думаю, що дії говорять самі за себе.

Він також заявив, що російський літак Су-27, який зачепив пропелер безпілотника, найімовірніше, теж пошкоджений.

За його словами, оператори безпілотника були змушені розбити його після зіткнення, оскільки пошкодження гвинта MQ-9 зробило його некерованим.

Відповідаючи на запитання, чи пролітав безпілотник поблизу України, він додав, що він “перебував далеко від будь-якої території України”.

Пет Райдер відмовився коментувати операції з відновлення або повернення безпілотника, але додав, що “у Росії його немає”.

Безпілотник MQ-9 може бути озброєний, але він виконував розвідувальну місію в міжнародних водах, і Пентагон не коментуватиме, чи була на його борту зброя, сказав прессекретар Міноборони США.

За його словами, два літаки Су-27 летіли з безпілотником близько 40 хвилин, але до зіткнення між США і Росією не було радіозв’язку щодо безпілотника.

Реакція Росії

В оборонному відомстві РФ заявили, що їхні винищувачі Су-27 нібито не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі.

Водночас Міноборони РФ визнало, що вони збирали дані про американський БпЛА, оскільки він наблизився до анексованого Криму і “летів із порушеннями”.

Як стверджують у Росії, американський безпілотник летів “у напрямку державного кордону Російської Федерації” з вимкненими транспондерами, чим нібито порушив межі району тимчасового режиму використання повітряного простору.

– З метою ідентифікації порушника в повітря були підняті винищувачі зі складу чергових по ППО сил. Унаслідок різкого маневрування близько 09:30 (за часом Москви. – Ред.) безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею, – заявили в Міноборони РФ.

Російська сторона переконує, що російські винищувачі “не вступали в контакт” із БпЛА.

Раніше повідомлення про те, що над Чорним морем американський безпілотник Reaper зіткнувся з російським винищувачем, викликали побоювання про можливу подальшу ескалацію ситуації. Про інцидент також доповіли президенту Сполучених Штатів Джо Байдену.