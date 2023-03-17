Ми продовжимо надавати історичні обсяги допомоги у сфері безпеки – Білий дім

Березень, 17 в 10:46

Всім партнерам Києва важливо продовжувати докладати подальших зусиль, щоб допомогти Україні у боротьбі з Росією.

Про це на брифінгу, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

– Ми продовжимо надавати історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, як ми й робили. А також переконатися, що вони мали все необхідне для подальшої боротьби за свою демократію та свободу, — зазначила вона.

Карін Жан-П’єр наголосила, що всім країнам-партнерам України потрібно докладати подальших зусиль, щоб допомогти ЗСУ виграти російську армію з української землі.

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– Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, включно з Польщею, у наданні допомоги Україні, — запевнила вона.

Нагадаємо, Сполучені Штати планують найближчими днями оголосити новий пакет військової допомоги для України.