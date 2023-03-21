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Факти / Світ

Путін знає, як погано у нього йдуть справи в Україні – Кірбі

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін усвідомлює, що війна РФ проти України йде не за планом.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

– Очевидно, що він знає – він повинен знати, наскільки погані справи у нього в Україні. Я маю на увазі, що понад 50% території, яку вони забрали в України в перші тижні і місяці війни, українці вже повернули назад, – сказав він.

Кірбі зазначив, що наразі активні бої тривають лише навколо Бахмута на Донеччині.

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– І ось сьогодні 20 березня, а Бахмут досі не в руках росіян. Тепер вони воюють за це, але українці не здаються, – додав він.

Представник Білого дому також наголосив, що США працюють над тим, щоб Україна була добре підготовлена і здатна захистити себе в найближчі тижні і місяці.

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