Путін знає, як погано у нього йдуть справи в Україні – Кірбі

Березень, 21 в 10:34

Російський диктатор Володимир Путін усвідомлює, що війна РФ проти України йде не за планом.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

– Очевидно, що він знає – він повинен знати, наскільки погані справи у нього в Україні. Я маю на увазі, що понад 50% території, яку вони забрали в України в перші тижні і місяці війни, українці вже повернули назад, – сказав він.

Кірбі зазначив, що наразі активні бої тривають лише навколо Бахмута на Донеччині.

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– І ось сьогодні 20 березня, а Бахмут досі не в руках росіян. Тепер вони воюють за це, але українці не здаються, – додав він.

Представник Білого дому також наголосив, що США працюють над тим, щоб Україна була добре підготовлена і здатна захистити себе в найближчі тижні і місяці.