Словаччина передала Україні перші чотири літаки МіГ-29
Словаччина передала Україні перші чотири багатоцільові винищувачі МіГ-29.
Про це поінформував на своїй сторінці у Facebook міністр оборони країни Ярослав Надь.
– Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані Збройним силам України та вже залишили територію Словацької Республіки, – наголосив він.
Надь уточнив, що транспортування літаків відбувалося за участі українських пілотів, у співпраці з Військово-повітряними силами Словаччини.
За словами міністра, решту літаків Україна отримає протягом найближчих тижнів.
– Цей уряд продовжуватиме допомагати рятувати невинні людські життя…. Ми чинимо правильно, тому що це Росія вторглася в Україну, це Росія знаходиться на території України, і коли вона виведе свої війська, війна відразу закінчиться, – зазначив Надь.
Як відомо, загалом Україна отримає від Польщі та Словаччини 33 літаки МіГ-29. З них 13 винищувачів надасть саме Словаччина.
17 березня Кабінет міністрів затвердив проєкт угоди, необхідної для отримання цих літаків.
Джерело: Facebook-сторінка Ярослава Надя