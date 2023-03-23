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Словаччина передала Україні перші чотири літаки МіГ-29

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Винищувач МіГ-29 (Польща)
Фото: Depositphotos

Словаччина передала Україні перші чотири багатоцільові винищувачі МіГ-29.

Про це поінформував на своїй сторінці у Facebook міністр оборони країни Ярослав Надь.

– Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані Збройним силам України та вже залишили територію Словацької Республіки, – наголосив він.

Надь уточнив, що транспортування літаків відбувалося за участі українських пілотів, у співпраці з Військово-повітряними силами Словаччини.

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За словами міністра, решту літаків Україна отримає протягом найближчих тижнів.

– Цей уряд продовжуватиме допомагати рятувати невинні людські життя…. Ми чинимо правильно, тому що це Росія вторглася в Україну, це Росія знаходиться на території України, і коли вона виведе свої війська, війна відразу закінчиться, – зазначив Надь.

Як відомо, загалом Україна отримає від Польщі та Словаччини 33 літаки МіГ-29. З них 13 винищувачів надасть саме Словаччина.

17 березня Кабінет міністрів затвердив проєкт угоди, необхідної для отримання цих літаків.

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Джерело: Facebook-сторінка Ярослава Надя

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