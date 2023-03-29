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Факти / Світ

Небезпечна розмова. Байден відреагував на плани Путіна розмістити в Білорусі ядерну зброю

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
байден сша
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден заявив, що він стурбований планами російського диктатора Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Про це повідомляє CNN.

– Вони ще не зробили цього, якщо тільки нічого не сталося, поки я був у вертольоті. Звичайно, я стурбований цим, – сказав Байден.

Він також підкреслив небезпечність ядерної риторики РФ.

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– Про що я говорив з вами, хлопці, протягом останнього року? Це небезпечна розмова, і вона викликає занепокоєння, – додав президент США.

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що планує розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Своє рішення він намагається аргументувати тим, що Велика Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

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Джерело: CNN
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