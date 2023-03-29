Небезпечна розмова. Байден відреагував на плани Путіна розмістити в Білорусі ядерну зброю

Березень, 29 в 12:27

Президент США Джо Байден заявив, що він стурбований планами російського диктатора Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Про це повідомляє CNN.

– Вони ще не зробили цього, якщо тільки нічого не сталося, поки я був у вертольоті. Звичайно, я стурбований цим, – сказав Байден.

Він також підкреслив небезпечність ядерної риторики РФ.

Зараз дивляться

– Про що я говорив з вами, хлопці, протягом останнього року? Це небезпечна розмова, і вона викликає занепокоєння, – додав президент США.

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що планує розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Своє рішення він намагається аргументувати тим, що Велика Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.