Березень, 31 в 20:06

Сьогодні ризик застосування ядерної зброї вищий ніж на піку холодної війни. Світ повинен деескалювати напруженість.

Про це заявила заступниця генсекретаря Організації Об’єднаних Націй у справах роззброєння Ідзумі Накаміцу під час засідання Ради безпеки ООН 31 березня.

– Ризик застосування ядерної зброї зараз вищий, ніж навіть на піку холодної війни. Ситуація в Україні показує дуже яскравий приклад для такого ризику, – зауважила заступниця генсека ООН.

Вона наголосила, що відсутність діалогу з архітектури роззброєння у поєднанні з небезпечною риторикою та неприкритими чи прикритими погрозами є основним чинниками можливої ескалації.

Зараз дивляться

– Я хочу повторити, держави мають уникати будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації. Нам необхідний діалог, аби провести деескалацію цього напруження й забезпечити заходи прозорості та розбудови довіри. Задля безпеки всіх нас, я закликаю Російську Федерацію, США та ООН повернутися до обговорення нового договору про ядерну зброю. Ці дії вкрай потрібні для міжнародної стабільності, – сказала Накаміцу.

Вона також закликала усі держави-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї – виконувати свої зобов’язання й докласти зусилля, щоб знизити ядерні ризики.

Джерело: UN Web TV