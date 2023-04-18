У Білому дому заявили, що Бразилія “повторює російську та китайську пропаганду”
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі вважає, що Бразилія повторює російську та китайську пропаганду у питанні війни Росії проти України.
Про це повідомляє AP.
Зазначено, що Кірбі розкритикував підхід Бразилії до війни і те, що бразильські офіційні особи особисто зустрічалися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і російським диктатором Володимиром Путіним, хоча з українськими посадовцями спілкувалися лише телефоном.
– Бразилія, по суті, та риторично підійшла до цього питання, припустивши, що Сполучені Штати та Європа якимось чином не зацікавлені в мирі або що ми розділяємо відповідальність за війну. У цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти, – сказав він.
Раніше президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва запропонував Україні віддати окупантам Крим, щоби закінчити війну з Росією.
Влада Бразилії ігнорує запити України щодо придбання зброї та наполягає на мирних переговорах.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко