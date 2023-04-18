У Білому дому заявили, що Бразилія “повторює російську та китайську пропаганду”

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі вважає, що Бразилія повторює російську та китайську пропаганду у питанні війни Росії проти України.

Про це повідомляє AP.

Зазначено, що Кірбі розкритикував підхід Бразилії до війни і те, що бразильські офіційні особи особисто зустрічалися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і російським диктатором Володимиром Путіним, хоча з українськими посадовцями спілкувалися лише телефоном.

– Бразилія, по суті, та риторично підійшла до цього питання, припустивши, що Сполучені Штати та Європа якимось чином не зацікавлені в мирі або що ми розділяємо відповідальність за війну. У цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти, – сказав він.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва запропонував Україні віддати окупантам Крим, щоби закінчити війну з Росією.

Влада Бразилії ігнорує запити України щодо придбання зброї та наполягає на мирних переговорах.

Джерело : AP

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